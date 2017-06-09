Крупная авария произошла минувшей ночью в Тульской области

ДТП произошло 9 июня в три часа ночи.

В результате ДТП в одном из микроавтобусов погибли 4 женщины и 5 человек – 4 женщины и 1 мужчина, получили различные телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Тульской области.

Тульские полицейские рассматривают несколько версий ДТП, в том числе создание препятствия для движения транспортному средству и сон водителя за рулём. По факту совершения ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Информацию по пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии можно уточнить по «телефону горячей линии» Главного управления МЧС России по Тульской области – 8 (4872) 56-99-99 .

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Тульской области.

В момент совершения ДТП в автобусе «Мерседес», следовавшего по маршруту Орёл-Москва, находились 18 человек (16 пассажиров и 2 водителя), в микроавтобусах Мерседес-Спринтер находились 11 человек (10 пассажиров и 1 водитель) и 6 человек (5 пассажиров и 1 водитель).