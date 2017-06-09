Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
9.06.2017
14:59:14
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

11 июня в России, Украине и Белоруссии - День текстильной и легкой промышленности

В Орловской области работают 80 предприятий легпрома. Накануне на одном из старейших и самых крупных предприятий – фабрике «Гамма» - чествовали 120 передовиков.

В фильме Валерия Тодоровского «Стиляги» - наглядное состояние легкой промышленности в 50-е годы. Серые, одинаковые такни, такая же обувь. И редкие попытки надеть что-то яркое. На орловской трикотажной фабрике, которая к тому времени работала больше 15-ти лет, в 50-х создается экспериментальная лаборатория и свой конструкторский отдел.
 
В 21-м веке – шуточные «крымские» носки и партия предвыборных - с предложением проголосовать «за» присоединение Аляски. Сегодня орловская «Гамма» - одно из крупнейших предприятий легпрома в России. Его продукция разъезжается в 70 регионов страны и ближнего зарубежья. 
 
Родион Гапонов, генеральный директор ОАО «Гамма»: «В общем на рынке нас очень мало, нас всего 5%, все остальное: 40% занимает контрафакт, 55% - импорт. Импорт, в основном, из Китая, Узбекистана, Беларуси».
 
Лёгкая промышленность – дело совсем нелегкое. Вязальщицы, ткачи, портные и модельеры, и даже сборщики мебели свой праздник вот уже 37 лет отмечают во второе воскресенье июня. Почетные грамоты и благодарности накануне Дня текстильной и легкой промышленности по традиции вручают передовикам производства.
 
Конкуренция и «серый» импорт – сегодняшние враги легпрома. Но по качеству наши товары не уступают, говорят уже власти.
 
11 июня – красный день календаря более чем для 4-х тысяч орловцев. Сегодня легкая промышленность – умная и развивающаяся отрасль. Это база для новых технологий, заявляют в правительстве страны. В Орле же в преддверии праздника награды от региональной власти получили сотрудники всех 80-ти предприятий.
 





Надежда Невматулина
9 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта