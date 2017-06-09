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11 июня в России, Украине и Белоруссии - День текстильной и легкой промышленности

В фильме Валерия Тодоровского «Стиляги» - наглядное состояние легкой промышленности в 50-е годы. Серые, одинаковые такни, такая же обувь. И редкие попытки надеть что-то яркое. На орловской трикотажной фабрике, которая к тому времени работала больше 15-ти лет, в 50-х создается экспериментальная лаборатория и свой конструкторский отдел.

В 21-м веке – шуточные «крымские» носки и партия предвыборных - с предложением проголосовать «за» присоединение Аляски. Сегодня орловская «Гамма» - одно из крупнейших предприятий легпрома в России. Его продукция разъезжается в 70 регионов страны и ближнего зарубежья.

Родион Гапонов, генеральный директор ОАО «Гамма»: «В общем на рынке нас очень мало, нас всего 5%, все остальное: 40% занимает контрафакт, 55% - импорт. Импорт, в основном, из Китая, Узбекистана, Беларуси».

Лёгкая промышленность – дело совсем нелегкое. Вязальщицы, ткачи, портные и модельеры, и даже сборщики мебели свой праздник вот уже 37 лет отмечают во второе воскресенье июня. Почетные грамоты и благодарности накануне Дня текстильной и легкой промышленности по традиции вручают передовикам производства.

Конкуренция и «серый» импорт – сегодняшние враги легпрома. Но по качеству наши товары не уступают, говорят уже власти.

11 июня – красный день календаря более чем для 4-х тысяч орловцев. Сегодня легкая промышленность – умная и развивающаяся отрасль. Это база для новых технологий, заявляют в правительстве страны. В Орле же в преддверии праздника награды от региональной власти получили сотрудники всех 80-ти предприятий.