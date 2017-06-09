Новости версия для печати Сегодня на Орловщине в поселке Вятский Посад открыли духовный православный центр и храм Сретенья Господня Этого события верующие ждали ни один год.



Семикупольный храм возводили на средства пожертвований и по благословлению духовника патриарха схиархимандрита Илия. Сегодня в Вятском Посаде прошел настоящий праздник. Его посетили не только верующие орловцы. Специально на открытие комплекса приехали министр здравоохранения России Вероника Скворцова, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, глава «Газпрома» Алексей Миллер. Орловскую область на этом празднике представлял глава нашего региона – Вадим Потомский. Подробнее о том, что сегодня происходило в Вятском Посаде, мы расскажем в дальнейших выпусках программы « Вести-Орел ». Сейчас на месте работает наша съемочная группа и вот что рассказала нам по телефону наш корреспондент Анна Боева: «Несмотря на проливной дождь, сегодня в Вятском Посаде собралось много верующих – здесь произошло историческое для православной Орловщины событие: открылся храм Сретенья Господня. Первую службу – малое освещение – провел схиархимандрит Илий, можно сказать, идейный вдохновитель этого строительства. Сюда приехало очень много гостей – из соседних регионов, Симферополя, Севастополя, а также много видных политических деятелей. Гости посмотрели православную гимназию, в скором времени здесь будут обучаться 150 учеников».





Ольга Селиверстова

9 июня 2017 года







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