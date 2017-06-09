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Из Ханты-Мансийска - с наградой

Сюжет нашего специального корреспондента Алины Чабан о немце, который делает Орловщину чище, стал лауреатом XXI международного телевизионного экологического фестиваля «Спасти и сохранить».

Престижный телефестиваль собрал на берегах Иртыша журналистов из 90 стран со всех континентов. От США и Бразилии до Гвинеи и Малайзии. Всего 900 работ – и это рекордное количество за всю историю фестиваля. Среди лучших - сюжет программы «Вести-Орел». Алина Чабан рассказала, что немцу в России хорошо и как он борется за экологию в Орле. Сейчас Алина возвращается из Ханты-Мансийска. По телефону она поделилась с нами впечатлениями о четырех фестивальных днях, наполненных мастер-классами, встречами и погружением в культуру и историю северного народа. 
 
Алина Чабан, специальный корреспондент ГТРК «Орёл»: «Конечно, оказаться среди лучших для меня большая честь. В номинации «Информационный репортаж» рядом со мной оказались коллеги из ГТРК «Новосибирск» – это очень серьезная компания и у них достойные работы, и телекомпания из Нижнего Новгорода».
 
И это уже не первая награда нашего коллектива на фестивале в Ханты-Мансийске. В прошлом году Алина Чабан получила диплом 2-й степени. «Золотая гагара» - гран-при-2017 - уехала в Швецию. Сам же фестиваль «Спасти и сохранить» один из первых в телевизионном году, который проводится под эгидой ВГТРК.
 



Надежда Невматулина
9 июня 2017 года

 


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