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Орловские приставы поделились своей кровью

Больше полусотни сотрудников стали добровольными донорами. Такая акция проводится в управлении судебных приставов уже несколько лет подряд, и с каждым годом желающих принять участие в этом становится все больше.

С раннего утра возле мобильного комплекса по сбору крови уже стояла очередь из людей в погонах. В этот раз в списке желающих поделиться частичкой своей жизни было более 50 фамилий. 
 
Акция по сбору крови в управлении судебных приставов мероприятие традиционное. Причем специалисты областной службы крови приезжают сюда еще и дважды в год. Чтобы не создавать ненужных очередей, в управлении службы даже составили четкий график, когда и кто из желающих будет сдавать кровь.
 
Прежде чем стать донором, каждый их добровольцев проходит тщательный медицинский осмотр. Но как утверждают медики: отсева практически нет. Здоровье у служителей закона на высоком уровне.
 
Как отмечают специалисты областной службы крови, с каждым годом неравнодушных людей становится все больше. Желающих стать добровольными донорами много и среди молодежи и среди более старшего поколения. Так что без работы мобильный комплекс по сбору крови не простаивает.



Оксана Гранн
9 июня 2017 года

 


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