Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- По благословению духовника Патриарха и на народные деньги. Под Орлом открыт Духовный православный центр. - «Я русский бы выучил…». А насколько хорошо – покажет обязательный экзамен. - Они не только забирают, но и отдают. Орловские судебные приставы поделились своей кровью.





Вести-Орёл

9 июня 2017 года







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