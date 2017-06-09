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Сегодня одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по русскому языку

В этом году структура обязательного экзамена по русскому языку изменений не претерпела. Как и раньше: за три с половиной часа надо ответить на два блока вопросов различной сложности. В пунктах проведения экзамена учителей русского нет, чтобы исключить возможность влияния на ответы. Но накануне они дали своим воспитанниками наставления.

Чтобы получить аттестат необходимо набрать 24 балла, при этом проходной порог для поступления в вуз - 36 баллов. Результаты станут известны не позднее 27 июня.