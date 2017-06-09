Сегодня 3-й день международного фестиваля камерных и моно спектаклей «Люди»

Почему для показа на фестивале был выбран именно этот спектакль, рассказал основатель и художественный руководитель пермского театра «У моста» Сергей Федотов: «Эта пьеса МакДонаха - самая оригинальная. Даже оригинальнее других его пьес. А потом, мне хочется, чтобы в России как можно больше видели спектаклей по МакДонаху, поскольку это действительно гениальное явление. Он единственный драматург со времен Шекспира, у которого 4 пьесы одновременно шли в Королевском Шекспировском театре. И мы должны были удивить и привезти что-то оригинальное, и выбор пал на «Череп из Коннемары».