Новости версия для печати Сегодня 3-й день международного фестиваля камерных и моно спектаклей «Люди» Вечером на сцену театра «Свободное пространство» выйдут гости из Перми.



На суд жюри и зрителей они представят мрачную комедию Мартина МакДонаха «Череп из Коннемары».

Почему для показа на фестивале был выбран именно этот спектакль, рассказал основатель и художественный руководитель пермского театра «У моста» Сергей Федотов: «Эта пьеса МакДонаха - самая оригинальная. Даже оригинальнее других его пьес. А потом, мне хочется, чтобы в России как можно больше видели спектаклей по МакДонаху, поскольку это действительно гениальное явление. Он единственный драматург со времен Шекспира, у которого 4 пьесы одновременно шли в Королевском Шекспировском театре. И мы должны были удивить и привезти что-то оригинальное, и выбор пал на «Череп из Коннемары».

Начало спектакля в 19.30.





Ольга Борисова

9 июня 2017 года







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