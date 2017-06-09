Новости версия для печати Юный орловский гимнаст Савелий Егоров выиграл «серебро» в Курске В Первенстве курской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике приняло участие около 150-ти спортсменов из Курска, Орла, Калуги и Белгорода.



Юноши выполняли упражнения на шести снарядах, девушки – на четырёх.



Орловский гимнаст Савелий Егоров выиграл «серебро». До «золота» ему не хватило одной десятой балла. Выступал он среди спортсменов 8-9 лет по первому юношескому разряду.



Еще трое наших гимнастов выступили менее удачно. Макар Грибанов, Руслан Линецкий и Савелий Бабнюхов оказались за пределами десятки сильнейших.





Евгения Костомарова

9 июня 2017 года







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