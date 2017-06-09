Юный орловский гимнаст Савелий Егоров выиграл «серебро» в Курске

|
пятница
9.06.2017
18:59:20
|
|
Юный орловский гимнаст Савелий Егоров выиграл «серебро» в КурскеВ Первенстве курской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике приняло участие около 150-ти спортсменов из Курска, Орла, Калуги и Белгорода.
Юноши выполняли упражнения на шести снарядах, девушки – на четырёх.
Орловский гимнаст Савелий Егоров выиграл «серебро». До «золота» ему не хватило одной десятой балла. Выступал он среди спортсменов 8-9 лет по первому юношескому разряду.
Еще трое наших гимнастов выступили менее удачно. Макар Грибанов, Руслан Линецкий и Савелий Бабнюхов оказались за пределами десятки сильнейших.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта