Новости версия для печати Орловцы приняли участие в акции «География Добра» Акцию «География Добра» организовали наша телерадиокомпания и благотворительный проект «Виктория» - так называется сообщество в Интернете, цель которого помочь людям получить необходимое дорогостоящее лечение, которое не оплачивается по квоте.



Иногда помощь волонтеров в сборе средств становится единственным шансом спасти кому-то жизнь. Сейчас проект «Виктория» заканчивает сбор уже для 22-го участника.



В 2014 году Ярославу Гезикову понадобилось финансовая помощь – на реабилитацию. У малыша ДЦП – по квоте положена госпитализация лишь пару раз в год, но чтобы ребенок развивался, чтобы мог научиться ходить, говорить, общаться со сверстниками на равных – лечение нужно постоянное. А оно – платное.

Екатерина Гезикова, мама Ярослава, администратор благотворительного проекта «Виктория»: «Я обратилась к администраторам благотворительного проекта «Виктория». Нас взяли на сбор. Я стала общаться с каждым администратором лично, мы общались на различные темы. И еще во время ведения сбора я поинтересовалась у организаторов проекта, как можно стать таким же волонтером, потому что мне это очень близко. Мне ответили. Что меня с радостью примут в эту дружную команду». Благотворительный проект «Виктория» - сообщество в Интернете, построенное на альтруизме, скрепленное добротой и немного – болью. От того, что бывают ситуации, когда здоровье, а иногда и жизнь человеческая, зависят от денег, от таких сумм, которые простым орловцам не под силу.



Идея создать благотворительный проект, организующий сбор средств для людей остро нуждающихся в платном лечении, появился после трагической истории – онкология унесла жизнь Виктории Лариной, члена областного клуба орловских волонтеров. Сумму, нужную на лечение тогда собрали, но поздно… Проект так и назвали – «Виктория», и уже в 2012 году открыли первый сбор. Информационная поддержка в сборе средств оказывается только жителям Орла и области. На то есть серьезные причины.

Мария Гуржова, руководитель благотворительного проекта «Виктория»: «Потому что здесь мы можем поговорить с врачами, можем какую-то информацию взять у наших знакомых, встретиться с тем человеком, которому мы собираемся помогать, посмотреть, в каких условиях живут люди и действительно ли они нуждаются в помощи». Благотворительность в Сети – дело весьма непростое и ответственное. Самая большая проблема – мошенничество. Кто-то в погоне за большим рублем готов лгать, подделывать истории, приписывать детям несуществующие болезни. Поэтому волонтерам приходится придерживаться строгих правил в ведении сборов. А жертвователи должны помнить: проверять достоверность предоставленных документов, если просят о финансовой помощи, – не стыдно.

Мария Гуржова, руководитель благотворительного проекта «Виктория»: «Должна быть свежая выписка из больницы, подтверждающая диагноз, и лучше, если подтверждается необходимость ведения сбора, и обязательно должен быть конкретный счет на лечение с указанием конкретной суммы». «Виктории» в этом году – пять лет. Проект давно «вышел» за рамки Интернета, нередко проводятся совместные акции с СМИ. Последняя – «География Добра». В рамках акции выбирали улицу, на которой живет самое большое количество участников проекта. Победителям – экскурсия по ГТРК «Орел» в подарок.



За пять лет в «Виктории» собрали для подопечных не один миллион рублей, к завершению подходит 22-й сбор. Главное, говорят обратившиеся к «Виктории», это то, что проекту можно доверять, во многом – благодаря поддержке телерадиокомпании, ведь телевидение – самый мощный информационный ресурс.

Анна Боева, начальник службы информационных программ ГTРК «Орел»: «На взгляд наших корреспондентов, телевидение должно не только информировать, но и помогать. И наш совместный проект это как раз тот случай, когда наши корреспонденты могут действенно помочь детям, которые болеют, потому что они через себя пропускают эти жизненные истории и пытаются донести до наших телезрителей всю необходимость этой помощи». Сегодня проект профессиональнее и интереснее, чем в первые дни существования. Коллектив, а он исключительно женский, стал гораздо опытнее.

Татьяна Курбатова, редактор благотворительного проекта «Виктория»: «Это очень сложно, когда ты видишь ребенка, которому необходима помощь, ему нужно помочь тут же, и все девочки проекта «Виктория» тут же начинали плакать, тут же возникали какие-то хаотичные движения – не знали, чем помочь и что надо сделать. Сейчас мы четко знаем, что нужно: информационная поддержка, нужны репосты, чтобы больше людей узнали об этом участнике». Если вам нужна помощь – зайдите Вконтакт, найдите «Викторию». Как стать участником проекта, какие документы нужны – вся информация указана в группе. Администраторы всегда ответят на сообщения. Спешитесь с ними. И вам помогут.





Мария Семак

9 июня 2017 года







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