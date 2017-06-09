Новости версия для печати «Интерактивная карта» капремонта начала работу в Орле «Интерактивная карта» - это новый инструмент общественного контроля за нерадивыми подрядчиками, которые выполняют ремонтные работы по программе капитального ремонта в многоквартирных домах.



«Интерактивная карта» заработала совсем недавно, две недели назад. Найти ее можно на сайте фонда Капитального ремонта. Работает она следующим образом.

Максим Захаров, орловское региональное отделение общероссийского движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»: «Необходимо зайти на сайт Фонда капитального ремонта. Там есть иконка «Народный контроль». Кликнув на нее, можно ввести адрес дома и приложить фотографии, которые свидетельствуют о том, что было сделано не правильно. Будь то залитие – неукрытый дом, будь то некачественно сделанный фасад или использование некачественных материалов при ремонте и так далее». На «Интерактивной карте», так же в реальном времени, будет доступна информация обо всех домах, где проходит капитальный ремонт. Она даст возможность быстрее реагировать на все замечания горожан.

Максим Захаров, орловское региональное отделение общероссийского движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»: «Фонд обязан будет отреагировать. Курирующие и контролирующие органы тоже. И таким образом, мы как общественники получаем инструмент опубличивания замечаний, нареканий или проблем, которые могут возникать в рамках реализации краткосрочного плана капремонта. Каждый житель получает эту возможность. А это - контроль и прозрачность». Наша область первая опробует на себе этот проект. Но уже ясно, что данное нововведение заинтересует и другие регионы. Всего же в этом году по программе капитального ремонта должны отремонтировать 140 многоквартирных домов.





Анна Вайсергисер

9 июня 2017 года







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