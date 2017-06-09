Новости версия для печати Вячеслав Полунин встретился со своими одноклассниками спустя 50 лет после окончания школы Лучший клоун мира - родом из Орловской области. Вячеслав Полунин в 1967 году окончил Новосильскую среднюю общеобразовательную школу. Тогда со своими одноклассниками он договорился встретиться ровно через 50 лет. Встреча состоялась.



Узнав о намечающейся встрече одноклассников, «Лучший клоун эпохи» Вячеслав Полунин, не раздумывая, принял решение приехать на родину. К тому же в последний раз здесь он был десять лет назад. Первым делом - в школу, к друзьям детства. Узнать всех удалось не сразу. Но потом - объятья. Нахлынули и воспоминания. Именно в этих коридорах он решил, что станет клоуном.



50 лет спустя Вячеслав Полунин снова сел за свою парту. С одноклассниками пролистал альбом с фотографиями.



Как вспоминают друзья, он не был отличником. Грезил сценой. И уже тогда мог своей пантомимой заставить смеяться весь зал.



Вспоминали одноклассники, как готовились к выпускному вечеру - девочки учили мальчиков танцевать вальс. А еще вспомнили и долго смеялись над детской ссорой, когда девочки не разговаривали с мальчиками в течение месяца

Зинаида Перелетова, одноклассница Вячеслава Полунина: «Обида у нас была. Мы пришли болеть за наших мальчиков на футбол, а они плохо играть стали. Поэтому мы развернулись и ушли». В детстве выступал Полунин не только на школьной сцене, со своими номерами ездил по всей области. Больше всего запомнилась сцена во Дворце Пионеров. Но свой творческий вечер решил провести там, где еще, ни разу не собирал полный зал - в местном Доме культуры.

Вячеслав Полунин: «Здесь был сквер, очень красивый старый скверик. За ним был пруд, там мы зимой в хоккей играли, летом лягушек ловили, а теперь вместо сквера здесь такой замечательный Дом культуры появился». Творческий вечер прошел в формате живого общения. По другому и быть не могло. У жителей Новосиля накопилось много вопросов. Вячеслав Полунин ответил на них подробно и с присущей только ему непосредственностью ребенка.



Раскрыл он и правила счастья.

Вячеслав Полунин: «Делай только то, от чего дзынькает. Второе правило: делай это только с теми, кого хочешь обнять. И так далее. Таких всего 34 правила. И если их точно выполнять, будешь счастливым человеком» Клоун эпохи, актер-мим, автор и постановщик клоунских номеров, масок и реприз. Он поднял на ноги три театра и цирк в Петербурге, поставил 30 спектаклей, организовал 60 фееричных фестивалей. Называет себя гражданином мира. Живет в Париже - в доме-мельнице.

Вячеслав Полунин: «Все комнаты в мельнице это отдельные миры. В одной комнате – это комната бабушки - все сделано из кружев. В другой - все большое, в ней ты чувствуешь себя ребенком. Я как был ребенком, так им и остался. Я не собираюсь взрослеть, хоть и с бородой. Я всю жизнь играю в свои игрушки. Просто они стали большими, и мой детский уголок превратился в весь Земной шар». Но один из его образов россияне запомнили навсегда. Это наивный и трогательный Асисяй, в желтом комбинезоне и в красном шарфе.









Анна Вайсергисер

9 июня 2017 года







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