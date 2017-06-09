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Сегодня днем в Орловском районе случилось ДТП с двумя погибшими

Жертвами автоаварии стали два человека, один серьезно пострадал. Происшествие случилось на автодороге Орел-Новосиль.

Если автомобиль «Нива-Шевроле» разбит очень сильно, то фургон «Форд» при столкновении и вовсе утратил очертания. От удара его буквально разорвало пополам. Чтобы вызволить пострадавших из покореженного «Форда», спасателям пришлось изрядно потрудиться.
Алексей Гончаров, помощник начальника караула ПСЧ-3: «Были заблокированы два человека – один в «Форд Транзит», другой в «Ниве-Шевроле». Они были деблокированы с помощью аварийно-спасательного инструмента. Оба были без признаков жизни. Один пострадавший, находившийся в автомобиле «Форд Транзит», был передан сотрудникам скорой медицинской помощи».
О силе удара свидетельствует не только плачевное состояние машин и страшные повреждения у погибших, но и разлет автомобильных деталей. Инспекторам уже ясно: суммарная скорость при ударе была весьма велика. Но в полном смысле лобовым столкновение не было. Самые сильные повреждения пришлись на боковую часть «Форда».
Картина происшествия может проясниться, если следователи сумеют допросить единственного выжившего участника ДТП – водителя «Форда». Вероятнее всего, расследование происшествия продолжится в рамках уголовного дела.


Иван Суверин
9 июня 2017 года

 


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