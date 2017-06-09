Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с проведением ремонтных работ 10 июня будет временно ограничено движение автотранспорта по ул. Полесской (на участке дороги от ул. Октябрьской до ул. Лескова):



• с 8 до 20 часов по нечетной стороне улицы;

• с 20 часов 10 июня до 5 часов 11 июня по четной стороне улицы.



С 11 часов 10 июня до 22 часов 11 июня будет закрыто движение автотранспорта по ул. Полесской (на участке дороги от ул. Лескова до ул. Матросова). На время проведения дорожных работ движение городского общественного пассажирского транспорта будет организовано по улицам Лескова, Осипенко, Матросова.





Орловское Информбюро

9 июня 2017 года







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