Новости версия для печати Колокольный звон над Вятским Посадом В Орловском районе сегодня официально открыли Православный центр.



Большой проект реализовали всего за год. Центров, подобных этому, в ЦФО нет. Это и большой семикупольный храм Сретения Господня и уникальный комплекс православного образования, которые включает в себе гимназию, мастерские для творчества и корпуса для проживания детей. Сегодня чин малого освящения храма провел схиархимандрит Илий – идейный вдохновитель этого строительства. В храме сегодня молились о строителях и жертвователях.



В числе гостей сегодня на сегодняшнем празднике – Министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, который, кстати, положил начало – православной библиотеке центра.

Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «От компании «Газпром» и от себя лично мне очень приятно преподнести в дар книгу «Симфония на Ветхий и Новый Завет». Эта книга была написана более ста лет тому назад и издана в Санкт-Петербурге в 1911 году известным духовным издателем Игнатом Лукьяновичем Тузовым. И нам бы хотелось, чтобы эта книга начала формирование библиотеки Духовного центра». Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Анна Боева

9 июня 2017 года







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