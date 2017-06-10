Новости версия для печати 10 июня – День Орловского района Праздник отметят в посёлке Белоберёзовский.



Отмечать начнут в 11 часов утра. Для самых маленьких гостей праздника будут работать батуты, водные аттракционы и карусели. Добавит веселья шоу аниматоров. Взрослые смогут насладиться прекрасным на выставке творческих работ мастеров района, а на хэнд-мэйд ярмарке смогут даже что-нибудь приобрести. Отметить праздник и дети и взрослые смогут на соревнованиях «Вместе - дружная семья». А провести этот день не просто приятно, но и с пользой помогут юристы, которые на отдельной площадке будут консультировать всех, кому нужна их помощь. Ну, и конечно запланированы концерты, театральные подмостки, площадка «Гармонь без границ», подворья Орловского района и программа лучших профессиональных коллективов района.





Антон Киселёв

10 июня 2017 года







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