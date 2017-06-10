Новости версия для печати 10 июня в Детском парке Орла пройдёт 4-й Показательный Фестиваль «Вместе одной семьёй!» Фестиваль посвящен Дню России. Начало в 18:00 на летней эстраде Детского парка.



На фестивале можно будет познакомиться с народными стилями восточного и индийского танца, а также фламенко. Разнообразие представленной программы объединяет то, что каждый коллектив-участник занимается развитием и изучением традиции танцев народов мира.



Главные исполнители – дети в национальных костюмах, которые занимаются в студиях города Орла: «Амира», «Исида», «Эсфира», «Жемчужины Востока», театр современного танца "Terra Incognita", школа фламенко «Madam Liusi», «Дикий Кавказ».



Организатором концерта выступает студия этнического танца «Амира» и администрация Детского парка.





Ольга Селиверстова

10 июня 2017 года







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