Новости версия для печати Правительство области выделило 30 млн рублей на покупку школьных учебников Планируется приобрести почти 80 тысяч пособий.



Необходимые бесплатные учебники должны быть выданы ученикам во всех государственных школах региона. При этом каждый ребенок должен получить персональные пособия, а не делиться ими с одноклассниками. Кроме того, в орловских школах разрешено использование электронных учебников.





Юлия Сулим

10 июня 2017 года







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