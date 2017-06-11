Уже в этом году в российских школах начнут преподавать основы кибербезопасности

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воскресенье
11.06.2017
18:37:37
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Уже в этом году в российских школах начнут преподавать основы кибербезопасностиОб этом рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Ранее она рассказала, что соответствующие программы будут разработаны Министерством. Ведомство также готовит соответствующие программы по повышению квалификации для педагогов. По словам министра, говорить об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.
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