Новости версия для печати В микрорайоне Зареченский до конца июня оборудуют три новых пешеходных перехода Они появятся около образовательных учреждений: школы №51 на улице Полковника Старинова, детского сада №91 на улице Зеленина и детского сада №95 на улице Емлютина.



По этим адресам установят пешеходные ограждения и дорожные знаки, оборудуют искусственные дорожные неровности и установят светофоры на солнечных батареях.



Также в ближайшее время будут объявлены торги на обустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Зеленина и Полковника Старинова. До 1 сентября также планируется произвести работы по установке светофорных объектов на Карачевском шоссе на пересечении с улицей Емлютина и на Наугорском шоссе в районе дома №5.





Юлия Сулим

11 июня 2017 года







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