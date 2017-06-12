Новости версия для печати Завершился отборочный этап конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия!» Конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия!» организован департаментом по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.



В конкурсе приняли участие дети сотрудников и военнослужащих регионального отдела от 7 до 17 лет. Было представлено около 40 работ в номинациях: «За лучший логотип Росгвардии», «За лучший образ военнослужащего», «Они сражались за Родину». Дети изобразили в рисунках свое видение событий Великой Отечественной войны, а также раскрыли образ сотрудника Росгвардии.



По итогам отборочного этапа были определены участники, прошедшие во Всероссийский этап конкурса. Ими оказались: Скоблякова Дарья, 10 лет (г. Орел); Петрова Анна, 7 лет, (г. Орел); Зиборова Анастасия, 10 лет, (г. Ливны, Орловской области); Воронова Дарья, 14 лет, (г. Ливны, Орловской области); Горностаева Татьяна, 15 лет, (г. Ливны, Орловской области), Гольцова Ангелина, 12 лет, (пос. Лаврово Орловского района); Плясова Елизавета, 7 лет, (г. Орел); Коскова Софья, 9 лет, (г. Орел); Чалов Никита, 9 лет, (г. Орел); Колосова Дарья, 11 лет, (пос. Знаменка Орловского района); Чалова Полина, 8 лет, (г. Орел), Иванова Алина, 15 лет, (г. Орел); Глушкова Анастасия, 14 лет, (г. Орел).



Все рисунки, прошедшие в финал, будут размещены на официальном сайте Росгвардии, где посредством Интернет-голосования, определят победителей.



Голосование за конкурсные работы стартует 10 июля 2017 года и продлится вплоть до 20 августа 2017 года. Все желающие граждане могут поддержать того или иного участника своим голосом. Имена победителей, а также их награждение запланировано на 1 сентября 2017 года.





Отдел Росгвардии по Орловской области

12 июня 2017 года







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