Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
12.06.2017
17:42:49
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Завершился отборочный этап конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия!»

Конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия!» организован департаментом по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников и военнослужащих регионального отдела от 7 до 17 лет. Было представлено около 40 работ в номинациях: «За лучший логотип Росгвардии», «За лучший образ военнослужащего», «Они сражались за Родину». Дети изобразили в рисунках свое видение событий Великой Отечественной войны, а также раскрыли образ сотрудника Росгвардии.

По итогам отборочного этапа были определены участники, прошедшие во Всероссийский этап конкурса. Ими оказались: Скоблякова Дарья, 10 лет (г. Орел); Петрова Анна, 7 лет, (г. Орел); Зиборова Анастасия, 10 лет, (г. Ливны, Орловской области); Воронова Дарья, 14 лет, (г. Ливны, Орловской области); Горностаева Татьяна, 15 лет, (г. Ливны, Орловской области), Гольцова Ангелина, 12 лет, (пос. Лаврово Орловского района); Плясова Елизавета, 7 лет, (г. Орел); Коскова Софья, 9 лет, (г. Орел); Чалов Никита, 9 лет, (г. Орел); Колосова Дарья, 11 лет, (пос. Знаменка Орловского района); Чалова Полина, 8 лет, (г. Орел), Иванова Алина, 15 лет, (г. Орел); Глушкова Анастасия, 14 лет, (г. Орел).

Все рисунки, прошедшие в финал, будут размещены на официальном сайте Росгвардии, где посредством Интернет-голосования, определят победителей.

Голосование за конкурсные работы стартует 10 июля 2017 года и продлится вплоть до 20 августа 2017 года. Все желающие граждане могут поддержать того или иного участника своим голосом. Имена победителей, а также их награждение запланировано на 1 сентября 2017 года.


Отдел Росгвардии по Орловской области
12 июня 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта