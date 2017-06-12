Новости версия для печати 12 июня - День России Этот день отмечается ежегодно с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР.



Эта дата – праздник государственный, что дает нам право на дополнительный выходной день. Заняться орловцам будет чем, ведь к 12 июня подготовлено множество различных мероприятий.



Раньше всех отмечать начнут спортсмены. Уже в 9 утра откроются легкатлетические соревнования на стадионе им. Ленина. В 11 часов начнется праздничное шествие от сквера Ермолова до площади Ленина. В это же время в сквере Танкистов и в сквере Гуртьева начнутся выставки оружия. В сквере Горбатова – акция «Безымянный солдат». Свои программы празднования подготовили оба городских парка.



Но, конечно, главные торжества пройдут на площади Ленина. Сразу после торжественного шествия там зазвучит концерт «Всем мы – Россия». В 19.30 там же начнется гала-концерт «Моя Россия», а завершится праздничный день фейерверком. Он озарит небо в 21:30





Ольга Селиверстова

12 июня 2017 года







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