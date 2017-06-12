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12 июня – День России. Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Орла Андрей Усиков поздравили горожан с праздником

 Дорогие орловцы! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с важнейшим государственным праздником – Днем России!

День России – общий праздник для всех, кто живет в нашей стране.
Наша Родина – это красивая и щедрая земля, ставшая общим домом для многонационального народа-героя, народа-созидателя. Величие державы ковалось усилиями многих поколений россиян, вложивших в это дело душу, посвятивших ему свою жизнь.
Мы гордимся нашей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Гордимся нашими земляками, которые честно трудятся во благо страны и Орловщины.
Орловцы трудились, созидали, защищали Отечество. Именно люди, которые своим каждодневным трудом приумножают национальное достояние, стремятся передать его грядущим поколениям, являются главным богатством, главной опорой российского государства.
Мы испытываем искреннюю гордость за Россию, чувствуем сопричастность к ее судьбе, вносим вклад в ее процветание.
Дорогие земляки! Счастья, радости вам, вашим родным и близким, воплощения всех жизненных планов и успеха во всех начинаниях!

С праздником! С Днем России!

Мэр города Орла В.Ф. Новиков
Глава администрации города Орла А.И. Усиков



Орловское Информбюро
12 июня 2017 года

 


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