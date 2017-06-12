Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с проведением массовых мероприятий, 12 июня запрещена стоянка транспортных средств по следующим адресам:



• с 00.00 до 11.30 на пер. Воскресенский (от ул. Комсомольской до ул. Карачевской), на ул. Карачевской (от ул.1-я Посадской до ул. Гостиной), на площадке перед Ленинским мостом со стороны Заводского района;



• с 00.00 до 23.00 на площадке между площадью Ленина и гостиницей «Салют», на ул. М. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Полесской до ул. Пионерской);



• с 00.00 до 20.00 на площадке перед мемориальным комплексом по улице Машиностроительной в районе завода «Химмаш»;



• с 07.00 до 14.30 на улице Максима Горького (от площади Ленина до ул. Пионерской).

В этот день также будет закрыто движение транспорта по следующим адресам:



• с 13.00 до 14.30 по маршруту проведения велосипедной гонки - критериум: площадь Ленина — ул. Максима Горького (до пересечения с ул. Красноармейская) — ул. Пионерская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина;



• с 10.00 до 11.30 по пер. Воскресенский (от ул. Комсомольской до ул. Карачевской), по ул. Карачевской (от ул. 1-я Посадской до ул. Гостиной), по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. М. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской).

Движение трамваев будет закрыто с 10.30 до 11.30 по ул. Карачевской (от ул. 1-й Посадской до ул. Гостиной);



• с 11.00 до 23.00 по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской), по ул. М. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. Пролетарская гора.

На время проведения велосипедной гонки — критериум, с 13.00 до 14.30 изменятся маршруты движения троллейбусов. Троллейбус №5 будет двигаться по маршруту: железнодорожный вокзал — ул. Герцена — ул. 60-летия Октября — больница им. Н.А. Семашко — ул. Октябрьская — ул. 1-я Посадская — Железнодорожный вокзал.

Троллейбус №6 будет двигаться по маршруту: автовокзал — ул. 1-я Посадская — ул. Октябрьская — больница им. Н.А. Семашко — ул. Октябрьская — ул.1-я Посадская — автовокзал.





Орловское Информбюро

12 июня 2017 года







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