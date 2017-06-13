Новости версия для печати В Орловской области пройдет Аграрный форум Форум стартует 27 июня на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.



Старт форуму даст Международная конференция «Роль генетических ресурсов в повышении продуктивности и экологической устойчивости растениеводства». На второй день запланирована Ярмарка сортов и гибридов и традиционный праздник «День поля». Всё это пройдёт в посёлке Шатилово. Помимо знакомства с работой орловских селекционеров, гости форума в ходе «круглых столов» обсудят государственную политику и роль научных организаций в сохранении и использовании генетических ресурсов растений и стратегию и тактику биологизации земледелия на основе новых селекционных достижений и экологического развития АПК. В последний день форума – 29 июня, пройдёт экскурсия по экспериментальным полям научно-производственного предприятия «Дубовицкое» и осмотр посевов сортоучастка Орловского филиала Госсорткомиссии.





Антон Киселёв

13 июня 2017 года







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