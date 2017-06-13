Новости версия для печати В Орле проверяют газовое оборудование Специалисты газовых служб проводят рейды по квартирам горожан.



В ходе их орловцам разъясняются правила безопасного использования оборудования, а также – проверяется наличие договора о техническом обслуживании. Кстати, первых нарушителей уже отключили от благ цивилизации. Одна из главных проблем, с которой столкнулись инспекторы и газовики, отсутствие доступа к оборудованию. Орловцы не пускали специалистов газовой службы в квартиры. По таким адресам составляются акты недопуска.



В целом по Орловской области из 350 тысяч абонентов – физических лиц, договоров о техническом обслуживании нет у 30 тысяч абонентов. Таким образом, у 10% потребителей природного газа в регионе не проводится положенное по закону техобслуживание и ремонт газового оборудования, что чревато возникновением ЧП. "Компания «Газпром межрегионгаз Орёл» призывает своих потребителей в кратчайшие сроки заключить договоры со специализированной газовой организацией.





Юлия Сулим

13 июня 2017 года







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