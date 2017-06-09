Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В сердце России Центр православной веры. Сегодня открылся комплекс в Вятском Посаде.



- Полвека спустя. Узнал ли «лучший клоун мира» Вячеслав Полунин своих одноклассников?



- По капельке. Судебные приставы поделились самым дорогим с теми, кому это нужно.



- Орловские школьники писали на «великом и могучем».



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Вести-Орёл

9 июня 2017 года







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