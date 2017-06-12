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Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил жителей региона с Днем России

Торжественное мероприятие состоялось сегодня в областной администрации. Его участниками стали представители власти, общественности, духовенства, трудовых и творческих коллективов, молодежи, сообщает информационный портал Орловской области.

 «Сегодняшний праздник – это символ новой России, прошедшей  непростой исторический путь становления государственности. Под руководством Президента РФ Владимира Владимировича Путина страна твердо и неукоснительно отстаивает свои интересы.  Всем вызовам и угрозам мы противопоставили единство, несгибаемую волю и патриотизм. Орловщина – коренная Русь, край, овеянный воинской славой. Мы навсегда оставим для потомков героический подвиг защитников Отечества, будем беречь великую славу и великую Победу», - подчеркнул Вадим Потомский.   
«Наш многонациональный народ объединяет  любовь к родине,  служение интересам страны, поэтому мы полностью поддерживаем предложение Президента РФ о принятии присяги при вступлении в гражданство России», - отметил глава региона, пожелав  орловцам крепкого здоровья, мира, благополучия.   
К поздравлениям Вадима Потомского присоединился Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
 
В соответствии с Указом Губернатора представителям пгт. Верховье Верховского района и села Протасово  Малоархангельского района в торжественной обстановке  были переданы официальные грамоты о присвоении их малой родине почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской доблести».  
 
Также в праздничный день по сложившейся традиции 19 юных орловцев получили паспорта гражданина РФ. Среди них отличники учебы, члены Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Нагрудные знаки «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» были вручены победителям соответствующего конкурса.
 
После официальных торжеств глава региона принял участие  во флэшмобе «#Любим Россию», который прошел перед зданием  администрации области.
 

Фото Сергея Мокроусова



Орловское Информбюро
12 июня 2017 года

 


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