Новости версия для печати Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил жителей региона с Днем России Торжественное мероприятие состоялось сегодня в областной администрации. Его участниками стали представители власти, общественности, духовенства, трудовых и творческих коллективов, молодежи, сообщает информационный портал Орловской области.



«Сегодняшний праздник – это символ новой России, прошедшей непростой исторический путь становления государственности. Под руководством Президента РФ Владимира Владимировича Путина страна твердо и неукоснительно отстаивает свои интересы. Всем вызовам и угрозам мы противопоставили единство, несгибаемую волю и патриотизм. Орловщина – коренная Русь, край, овеянный воинской славой. Мы навсегда оставим для потомков героический подвиг защитников Отечества, будем беречь великую славу и великую Победу», - подчеркнул Вадим Потомский. «Наш многонациональный народ объединяет любовь к родине, служение интересам страны, поэтому мы полностью поддерживаем предложение Президента РФ о принятии присяги при вступлении в гражданство России», - отметил глава региона, пожелав орловцам крепкого здоровья, мира, благополучия. К поздравлениям Вадима Потомского присоединился Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. В соответствии с Указом Губернатора представителям пгт. Верховье Верховского района и села Протасово Малоархангельского района в торжественной обстановке были переданы официальные грамоты о присвоении их малой родине почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской доблести». Также в праздничный день по сложившейся традиции 19 юных орловцев получили паспорта гражданина РФ. Среди них отличники учебы, члены Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Нагрудные знаки «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» были вручены победителям соответствующего конкурса. После официальных торжеств глава региона принял участие во флэшмобе «#Любим Россию», который прошел перед зданием администрации области.

После официальных торжеств глава региона принял участие во флэшмобе «#Любим Россию», который прошел перед зданием администрации области.

Фото Сергея Мокроусова





Орловское Информбюро

12 июня 2017 года







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