С Днём Орловского района жителей поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский

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понедельник
12.06.2017
17:42:46
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С Днём Орловского района жителей поздравил губернатор Орловской области Вадим ПотомскийВ эту субботу Орловский район отметил 89-ю годовщину своего создания. Торжества проходили на площадке в поселке Белоберезовский. Сюда приехали многие жители района и гости из Орла.
Участие в празднике принял глава региона Вадим Потомский, который отметил, что Орловский район демонстрирует одни из лучших показателей социально-экономического развития в регионе, по многим пунктам опережая своих соседей.
Заслуженные труженики орловской земли были награждены Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, муниципальной власти.
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