Новости версия для печати С Днём Орловского района жителей поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский В эту субботу Орловский район отметил 89-ю годовщину своего создания. Торжества проходили на площадке в поселке Белоберезовский. Сюда приехали многие жители района и гости из Орла.



Участие в празднике принял глава региона Вадим Потомский, который отметил, что Орловский район демонстрирует одни из лучших показателей социально-экономического развития в регионе, по многим пунктам опережая своих соседей.



Заслуженные труженики орловской земли были награждены Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, муниципальной власти.



























Анна Боева

12 июня 2017 года







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