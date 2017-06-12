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Сегодня Орёл отмечает День России

Именно с этого дня начался отсчёт новейшей истории нашего государства. 12 июня в 1990 году народные избранники приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Правда, свое современное название – «День России» праздник получил чуть позже в 2002 году.

Официально в календаре государственных праздников «День России» появился в 1992 году. Поэтому в 2017-м, всех россиян можно поздравить с юбилеем. В двадцать пятый раз вся страна отмечает «День России». В Орле несколько тысяч горожан и гостей областного центра пришли на митинг. Наравне со всеми шел и глава региона Вадим Потомский.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Из года в год количество людей прибавляется на этот государственный праздник. Это день единения многонационального российского народа, когда мы понимаем в какой стране мы живем. В стране, где проживают люди разных конфессий, вероисповедания. Это день когда мы отдаем себе отчет в том, что надо сделать все что угодно, но страну сохранить».
На шествии можно было увидеть представителей разных национальностей. Анастасия - наша гостья с Украины. В этот день она в традиционном народном костюме. Говорит, что отметить День России для нее честь. 
 
Анастасия Пироженко: «Люди здесь очень добрые, улыбчивые. 12 июня я разделяю праздник со всеми россиянами».
В атмосфере витает чувство единения и сплоченности. Дополняет его музыка в исполнении оркестра академии ФСО. Праздничное шествие началось от сквера Ермолова. Там юные спортсмены подняли многометровое полотнище государственного флага России и пронесли его до площади им. Ленина.
 
Прекрасная, по - настоящему летняя погода позволила горожанам выбрать площадку по душе. У входа в городской парк можно было не только увидеть, но и примерить на себя костюм спасателя. Здесь же, по соседству развернулись торговые ряды. А на сцене, ровно в полдень начался III Открытый областной фестиваль «Во! Семья!». Своими выступлениями порадовали и творческие коллективы города.
 
Для ценителей активного отдыха стартовала открытая велосипедная гонка - критериум. А в сквере танкистов расположилась выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Каждый желающий мог почувствовать его холод и тяжесть у себя в руках. 
 
В 19:30 на площади им. Ленина начнется гала-концерт «Моя Россия», а завершится праздничный день фейерверком. Он озарит небо в 21:30.

 





Анна Вайсергисер
12 июня 2017 года

 


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