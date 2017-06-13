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В Орле закрылось предприятие «Метизстройкомплект»11 апреля предприятие было вынуждено закрыться: оно работало в арендных помещениях, которые банк изъял у собственника за долги. Всё это время руководство завода пытается забрать своё оборудование, чтобы переехать в новое помещение и продолжить работать. У них это не получается.
Работники небольшого орловского завода по производству замков и шпингалетов безуспешно пытаются попасть на собственное предприятие. Два месяца назад все помещения завода были арестованы. Их собственник задолжал банку, и арендаторов попросили освободить цеха. Правда, как утверждают работники завода, не совсем корректно.
Валентина Черноус, маляр ООО «Метизстройкомплект»: «Пришли человек 15. Какой-то рейдерский захват. Нас чуть не начали выгонять. А на втором этаже – на штампах – там вообще: пришли в раздевалку, начали «уходите отсюда» - просто ужас был».
Вся документация, личные вещи работников, оборудование завода и готовый товар – всё осталось в арестованных помещениях. И забрать всё это банк руководству предприятие не даёт – на проходной постоянно дежурят сотрудники ЧОП. Финансовый институт ссылается на то, что приставы назначили его ответственным хранителем. От комментариев представители банка отказались. Ответ они дали лишь самим сотрудникам завода. И то в письменной форме:
Игорь Музалевский, мастер инструментального участка ООО «Метизстройкомплект»: «У нас нет даже трудовых книжек, они все здесь, бухгалтерия вся опечатана, не можем ничего получить. Во-вторых: здесь работа меня устраивала, зарплату нам платили вовремя, и зарплата хорошая, чтобы жить можно было».
"Заключен договор хранения арестованного имущества, по условиям которого Хранитель (Банк) принимает все меры для сохранности принятого имущества. Хранитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение имуществом, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам, без данного в письменной форме согласия судебного пристава-исполнителя».
Только почему банк охраняет то, что продано за долги быть не может – имущество арендаторов, не может понять никто. Даже сами приставы.
Руководство завода подозревает, что здесь есть сговор против их производства. Потому что в аукционе, на котором продавались помещения, участвовал их прямой конкурент. Это подтверждает и протокол торгов.
Татьяна Аксютина, заместитель руководителя УФССП по Орловской области: «В отношении «Метизстройкомплект» находится на исполнении исполнительное производство по взысканию более одного миллиона рублей. В рамках данного исполнительного производства наложен арест на продукцию, которую изготавливает организация-должник, в целях погашения требований по исполнительному производству. Арест оборудования «Метизстройкомплект» не производился. Какие-либо ограничения, в том числе в праве эксплуатации, перемещения, судебными приставами не применялись».
Руководство завода обращалось за помощью в областную администрацию. Но чиновники, сославшись на то, что это конфликт двух хозяйствующих субъектов, вмешиваться не стали. Не смогли помочь и полицейские, рассказали заводчане. По их словам охранники не пустили их на предприятие даже вместе с участковым. Единственный выход – суд, но разбирательство может затянуться на многие месяцы. А ждать так долго заказчики не станут, и производство закроется, уверено руководство завода.
Анна Яцкова, исполнительный директор ООО «Метизстройкомплект»: «На производственной базе мы находились в аренде.Банк взял на ответственное хранение недвижимость и территорию, здесь находилось также его залоговое имущество.Это несколько станков и несколько видом штампов. Которые в итоге были проданы с торгов нашему прямому конкуренту. Мы знаем за ним такую тенденцию, что он просто всё скупает и сдаёт в металлолом. Чтобы предприятие больше не работало».