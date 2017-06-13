Новости версия для печати В Орле закрылось предприятие «Метизстройкомплект» 11 апреля предприятие было вынуждено закрыться: оно работало в арендных помещениях, которые банк изъял у собственника за долги. Всё это время руководство завода пытается забрать своё оборудование, чтобы переехать в новое помещение и продолжить работать. У них это не получается.



Работники небольшого орловского завода по производству замков и шпингалетов безуспешно пытаются попасть на собственное предприятие. Два месяца назад все помещения завода были арестованы. Их собственник задолжал банку, и арендаторов попросили освободить цеха. Правда, как утверждают работники завода, не совсем корректно.

Валентина Черноус, маляр ООО «Метизстройкомплект»: «Пришли человек 15. Какой-то рейдерский захват. Нас чуть не начали выгонять. А на втором этаже – на штампах – там вообще: пришли в раздевалку, начали «уходите отсюда» - просто ужас был». Игорь Музалевский, мастер инструментального участка ООО «Метизстройкомплект»: «У нас нет даже трудовых книжек, они все здесь, бухгалтерия вся опечатана, не можем ничего получить. Во-вторых: здесь работа меня устраивала, зарплату нам платили вовремя, и зарплата хорошая, чтобы жить можно было». Вся документация, личные вещи работников, оборудование завода и готовый товар – всё осталось в арестованных помещениях. И забрать всё это банк руководству предприятие не даёт – на проходной постоянно дежурят сотрудники ЧОП. Финансовый институт ссылается на то, что приставы назначили его ответственным хранителем. От комментариев представители банка отказались. Ответ они дали лишь самим сотрудникам завода. И то в письменной форме:



"Заключен договор хранения арестованного имущества, по условиям которого Хранитель (Банк) принимает все меры для сохранности принятого имущества. Хранитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение имуществом, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам, без данного в письменной форме согласия судебного пристава-исполнителя».



Только почему банк охраняет то, что продано за долги быть не может – имущество арендаторов, не может понять никто. Даже сами приставы.

Татьяна Аксютина, заместитель руководителя УФССП по Орловской области: «В отношении «Метизстройкомплект» находится на исполнении исполнительное производство по взысканию более одного миллиона рублей. В рамках данного исполнительного производства наложен арест на продукцию, которую изготавливает организация-должник, в целях погашения требований по исполнительному производству. Арест оборудования «Метизстройкомплект» не производился. Какие-либо ограничения, в том числе в праве эксплуатации, перемещения, судебными приставами не применялись». Руководство завода подозревает, что здесь есть сговор против их производства. Потому что в аукционе, на котором продавались помещения, участвовал их прямой конкурент. Это подтверждает и протокол торгов.

Анна Яцкова, исполнительный директор ООО «Метизстройкомплект»: «На производственной базе мы находились в аренде.Банк взял на ответственное хранение недвижимость и территорию, здесь находилось также его залоговое имущество.Это несколько станков и несколько видом штампов. Которые в итоге были проданы с торгов нашему прямому конкуренту. Мы знаем за ним такую тенденцию, что он просто всё скупает и сдаёт в металлолом. Чтобы предприятие больше не работало». Руководство завода обращалось за помощью в областную администрацию. Но чиновники, сославшись на то, что это конфликт двух хозяйствующих субъектов, вмешиваться не стали. Не смогли помочь и полицейские, рассказали заводчане. По их словам охранники не пустили их на предприятие даже вместе с участковым. Единственный выход – суд, но разбирательство может затянуться на многие месяцы. А ждать так долго заказчики не станут, и производство закроется, уверено руководство завода.





Антон Киселёв

13 июня 2017 года







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