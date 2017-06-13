Новости версия для печати Сегодня 11-классники сдают два экзамена Это иностранные языки и биология.



Оба этих предмета выпускники выбирают самостоятельно, они не входят в число обязательных. Выбираются они теми, кто намерен в дальнейшем связать свою жизнь вузом, где эти дисциплины будут профильными.





Ольга Селиверстова

13 июня 2017 года







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