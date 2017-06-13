УФССП: Любой метод воздействия на злостных неплательщиков алиментов приемлем

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вторник
13.06.2017
22:08:33
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УФССП: Любой метод воздействия на злостных неплательщиков алиментов приемлемВ том числе и фотографии безответственного родителя, размещённые в структурных подразделениях Управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области.
Снимки тех, кто не желает брать на себя ответственность за своих же детей, появятся и в общественном транспорте, сообщила заместитель руководителя Татьяна Аксютина.
Татьяна Аксютина: «В прежние годы взаимодействовали ещё с водителями на маршрутных такси для того, чтобы размещать там тоже эти фотографии. В текущем году мы планируем такую работу также провести. Сейчас мы актуализируем данные об этих гражданах. И будем проводить переговоры с тем, чтобы вновь довести до сведения наших граждан лица товарищей, которые не хотят платить алименты».
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