Новости версия для печати Двое орловцев погибли в автоаварии в Тульской области Общее число жертв этого ДТП равно пяти.



Автокатастрофа произошла накануне вечером в Чернском районе на Трассе М-2-Крым. Автомобиль «Рено Логан» с орловскими номерами столкнулся с «Ладой» 14-й модели.



В иномарке погибли 8-летняя девочка и ее бабушка; еще один ребенок, а также его отец выжили в ДТП. В салоне «Лады» погибли все: 14-летний подросток, а также двое взрослых.



По предварительной версии тульских полицейских, «Рено Логан» вышел на встречную полосу движения. Информация будет проверена в ходе уголовного расследования.

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области





Иван Суверин

13 июня 2017 года







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