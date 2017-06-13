Двое орловцев погибли в автоаварии в Тульской области

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вторник
13.06.2017
22:08:35
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Двое орловцев погибли в автоаварии в Тульской областиОбщее число жертв этого ДТП равно пяти.
Автокатастрофа произошла накануне вечером в Чернском районе на Трассе М-2-Крым. Автомобиль «Рено Логан» с орловскими номерами столкнулся с «Ладой» 14-й модели.
В иномарке погибли 8-летняя девочка и ее бабушка; еще один ребенок, а также его отец выжили в ДТП. В салоне «Лады» погибли все: 14-летний подросток, а также двое взрослых.
По предварительной версии тульских полицейских, «Рено Логан» вышел на встречную полосу движения. Информация будет проверена в ходе уголовного расследования.
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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