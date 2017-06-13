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На Орловщине «Зарница-2017» собрала более 100 участников

Соревнования стали юбилейными – первые прошли ровно 50 лет назад.

Первый день игр – и сразу же непогода. Дождь загнал участников «Зарницы-2017» в ангары и казармы. Ребята ещё не успели обустроиться и обсудить тактику, как их уже ждали на первом конкурсе – строевой подготовке. Строгое жюри за недочёты баллы списывает всем – не важно: старшеклассники это или малыши, мальчики или девочки. Последние, кстати, признаются, что военное дело даётся им тяжело. Но всё равно очень нравится.

За три дня игр «Зарница» юнармейцы приняли участие 17-ти конкурсах. Разведка боем, сборка-разборка автомата, строевой шаг и песня, комплекс вольных упражнений, турполоса.

Областной этап соревнований собрал лучших из лучших – победителей районных и городских игр.

Победители игр определялись по баллам. Занятое в конкурсе место равняется количеству баллов, которые команде удалось набрать. Тот, у кого в сумме получится меньше всего очков, победил. Правда, бывали случаи, когда призовые места делили несколько команд.
Галина Зубова – председатель областной пионерской организации «Орлята»: «В этом году мы изменили немного положение о конкурсе. Там прописано что, если будет равное количество баллов, то предпочтение мы отдадим юнармейцам младшего возраста. Будет только одно первое, одно второе и одно третье место».
Победителями «Зарницы-2017» стала команда из посёлка Верховье. Второе место заняли ученики орловской школы №2. А почётное третье место забрали юнармейцы из Болхова.


Антон Киселёв
13 июня 2017 года

 


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