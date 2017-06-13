Новости версия для печати Губернатор Вадим Потомский обратился сегодня к жителям Орловской области с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах Это связано с ростом числа аварий, в которых гибнут люди.



За последние дни несколько крупных ДТП унесли жизни 12-ти человек.

Вадим Потомский: «Какая-то напасть просто в Российской Федерации. То автобусы в кювет улетают, люди разбиваются. И вроде уже везде эти радары стоят, чтобы люди скоростной режим не нарушали. Но тем не менее… Еще раз обращаюсь жителям региона, к водителям, любителям лихой езды: надо все-таки быть поаккуратней. Погода видите какая: вроде как и лето, середина июня, дожди – погода никак не налаживается. По безопасности дорожного движения надо подумать, какие мы дополнительно меры можем еще принимать. Потому что каждый день вот именно не просто ДТП, а с летальным исходом». Накануне очередное ДТП с участием орловского автомобиля произошло в Тульской области. 12 июня, в 17:55 в Чернском районе неподалеку от села Велье-Никольское столкнулись две легковушки: «Рено Логан» с орловскими номерами (в машине находились двое взрослых и два ребенка) и «ВАЗ-2114», в котором с водителем-женщиной ехал её ребенок и взрослая пассажирка.



По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель Рено Логан выехал на встречную полосу.



Вмашине с орловскими номерами погибли 8-летняя девочка и её бабушка. Водитель и его маленький сын находятся в больнице. В «ВАЗ-2114» погибли все: две женщины и 14-летний ребенок.



На территории же Орловской области за прошедшие выходные произошла 61 авария. Четыре человека получили телесные повреждения, один – погиб. Кроме того, за эти выходные инспекторы задержали 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё четверо – отказались проходить медицинское освидетельствование.





Юлия Сулим

13 июня 2017 года







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