Новости версия для печати В Орловской области погиб велосипедист Трагедия произошла 10 июня на автодороге Нарышкино-Сосково.



Как ообщила инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области, капитан полиции Татьяна Дубровская, 10 июня в 14:15 водитель 75 года рождения управляя автомобилем «Хёндэ», двигался по автодороге Нарышкино-Сосково. В районе 2-го километра допустил наезд на велосипедиста – мужчину 36 года рождения, который двигался на велосипеде по краю проезжей части данной автодороги во встречном направлении. В результате данного ДТП велосипедист скончался на месте.





Татьяна Курбатова

13 июня 2017 года







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