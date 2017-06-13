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вторник
13.06.2017
22:08:07
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Сегодня завершает свою работу 7-й международный фестиваль камерных и моноспектаклей «ЛЮДИ»Фестиваль камерных и моноспектаклей стартовал в Орле 7 июня.
Сегодня в 17 часов на малой сцене театра «Свободное пространство» зрители увидят спектакль «Материнское поле» по одноимённой повести Чингиза Айтматова. А в 19 часов на большой сцене гости из Америки представят музыкальный спектакль «Кабаре».
После спектакля состоится торжественная церемония объявления победителей фестиваля в различных номинациях.
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