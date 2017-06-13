Новости версия для печати Сегодня завершает свою работу 7-й международный фестиваль камерных и моноспектаклей «ЛЮДИ» Фестиваль камерных и моноспектаклей стартовал в Орле 7 июня.



Сегодня в 17 часов на малой сцене театра «Свободное пространство» зрители увидят спектакль «Материнское поле» по одноимённой повести Чингиза Айтматова. А в 19 часов на большой сцене гости из Америки представят музыкальный спектакль «Кабаре».

Александр Михайлов, директор фестиваля: «Это очень интересный спектакль. Его играет очень яркий американский артист. Он работает в Канаде, США. Он на Бродвее работал последние годы. И успешно в Европе работает. И у него моноспектакль, который он сам сочинил. Это его авторская идея, авторское высказывание». После спектакля состоится торжественная церемония объявления победителей фестиваля в различных номинациях.





Ольга Борисова

13 июня 2017 года







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