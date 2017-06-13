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Сегодня состоялось рабочее совещание в администрации Орловской области

Дополнительные автобусы появятся в Лужках, Зареченском микрорайоне и на улице Раздольной. Пройдут торги по строительству 50-ти ФАПов и теплых санузлов в школах. А до конца года капитально отремонтируют 26 социальных учреждений.

Совещание у губернатора началось с трагической новости. Вчера двое орловцев погибли в автоаварии в Тульской области. А общее число жертв этого ДТП  равно пяти.
 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Еще раз по безопасности дорожного движения надо подумать, какие дополнительные меры мы можем принимать. Каждый день не просто ДТП, а с летальным исходом». 
 
Далее перешли  к повестке дня. 
 
685 млн. рублей выделено из бюджетов всех уровней в этом году на 59 объектов. Здесь и пристройка к школе в Ливнах, и реконструкция навесов на стадионе имени Ленина. Новая котельная появится в Кромской ЦРБ. Но самый крупный объект – медицинский долгострой «Титаник». 
 
Как сообщил руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Филатов, на обеспечение многофункционального медицинского центра в 2017 году запланировано более 200 млн. рублей. 
 
Еще один деликатный вопрос – теплые санузлы в сельских школах. На 4 документация готова, на остальные - 15 июня. Торги же пройдут в июле. 
Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Мы делаем сейчас типовую документацию, которая разработана в Орловском районе. Мы ее применяет по всем школам, где будет строиться пристройки для теплых туалетов. Их запланировано порядка 17-ти». 
О строительстве 50-ти новых ФАПов в регионе разговоры идут не первый год. Но до сих пор ни один из них не возведен. Проекты есть, задержка же, по словам руководителя профильного департамента, в оформлении земельных участков. 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Типовые проекты существуют давным-давно в Российской Федерации. Зачем велосипед строить? Огромное количество компаний, которые способны выполнить типовые проекты. Ваша задача была найти место с неудаленной инфраструктурой, чтобы можно было привязать сети».
Этот вопрос - на личном контроле губернатора, как и организация пассажирских перевозок. По словам главы города Андрея Усикова, жалоб от жителей больше не стало. А чтобы в часы-пик места в автобусах хватило всем, на линию выйдут дополнительные машины.
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «С 14 июля 2017 года будет изменена схема некоторых маршрутов с организацией движения по новому участку улицы Раздольной. Организовано дополнительное количество транспорта по микрорайонам Лужки и Зареченский». 
Говорили и об экологии. В 2017 году в Троснянском и Ливенском районах должны появиться сортировочно-перерабатывающие комплексы ТБО со своими полигонами. Но планы планами, а вот ежедневную уборку в скверах и улицах никто не отменял. Вадим Потомский поручил привести в порядок новые набережные.
 



Надежда Невматулина
13 июня 2017 года

 


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