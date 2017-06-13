Сегодня состоялось рабочее совещание в администрации Орловской области

|
вторник
13.06.2017
22:08:25
|
|
Сегодня состоялось рабочее совещание в администрации Орловской областиДополнительные автобусы появятся в Лужках, Зареченском микрорайоне и на улице Раздольной. Пройдут торги по строительству 50-ти ФАПов и теплых санузлов в школах. А до конца года капитально отремонтируют 26 социальных учреждений.
Совещание у губернатора началось с трагической новости. Вчера двое орловцев погибли в автоаварии в Тульской области. А общее число жертв этого ДТП равно пяти.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Еще раз по безопасности дорожного движения надо подумать, какие дополнительные меры мы можем принимать. Каждый день не просто ДТП, а с летальным исходом».
Далее перешли к повестке дня.
685 млн. рублей выделено из бюджетов всех уровней в этом году на 59 объектов. Здесь и пристройка к школе в Ливнах, и реконструкция навесов на стадионе имени Ленина. Новая котельная появится в Кромской ЦРБ. Но самый крупный объект – медицинский долгострой «Титаник».
Как сообщил руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Филатов, на обеспечение многофункционального медицинского центра в 2017 году запланировано более 200 млн. рублей.
Еще один деликатный вопрос – теплые санузлы в сельских школах. На 4 документация готова, на остальные - 15 июня. Торги же пройдут в июле.
О строительстве 50-ти новых ФАПов в регионе разговоры идут не первый год. Но до сих пор ни один из них не возведен. Проекты есть, задержка же, по словам руководителя профильного департамента, в оформлении земельных участков.
Этот вопрос - на личном контроле губернатора, как и организация пассажирских перевозок. По словам главы города Андрея Усикова, жалоб от жителей больше не стало. А чтобы в часы-пик места в автобусах хватило всем, на линию выйдут дополнительные машины.
Говорили и об экологии. В 2017 году в Троснянском и Ливенском районах должны появиться сортировочно-перерабатывающие комплексы ТБО со своими полигонами. Но планы планами, а вот ежедневную уборку в скверах и улицах никто не отменял. Вадим Потомский поручил привести в порядок новые набережные.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта