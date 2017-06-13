Новости версия для печати В Белоберезовском поселке отметили День Орловского района Там на один день, развернулись импровизированные сельские подворья, на которых представили все лучшее, чем сейчас живет район, все его достижения.



День рождения Орловского района отметили около двух десятков подворий. Они представили лучшие традиции кулинарных, гончарных и народных промыслов. 89 годовщина района стала своеобразной подготовкой к ближайшему юбилею. Театральные представления, игра гармонистов, выставка работ народных умельцев, интерактивные игры и небывалое число мастер классов создали атмосферу праздника. Несмотря на непогоду, желающих посмотреть и попробовать то, чем угощали в подворьях, было не мало. У кого-то столы ломились от выпечки, кто-то представил несколько видов меда со своей личной пасеки, было и сырное подворье. И пока взрослые пробовали и выбирали лучший для себя сорт сыра, детей на время приняли в ряды сыроделов - они месили, раскатывали тесто и начиняли его приготовленным в орловском районе «Адыгейским сыром». О военной судьбе района напомнила экспозиция боевого стрелкового оружия времен Первой и Второй мировых войн. Ее сразу же окружили мальчишки. Они же с удовольствием приняли участие и в реконструкции боевых действий. Кстати, присоединиться к ним могли и взрослые. Самое большое богатство района – это, несомненно, люди. Они хранят обычаи и традиции, работают и воспитывают молодежь. Лучшие труженики в этот день получили грамоты. Следующий год для Орловского района станет юбилейным. Власти обещают помочь отметить 90-летие. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Что обычно просят? Дороги, воду. Мы обсудим эти вопросы и в 2018 году Орловскому району, по случаю праздника, уделим большее внимание, учитывая то, что у нас есть такая традиция. В прошлом году мы отмечали 450-летие города Орла, соответственно Орлу было больше внимания, теперь мы будем проводить такую процедуру по нашим районам». Юрий Парахин, глава Орловского района: «У нас неплохая зарплата в районе – чуть больше 23 тысяч рублей. У нас традиционно хорошие показатели в сельском хозяйстве – 174 тысячи тонн собрали. В целом продукции произвели более чем на 6 миллиардов рублей, это по итогам 2016 году. Мы надеемся, что и в этом году будут такие же показатели. Они будут даже лучше, я уверен». Орловский район на деле показывает и доказывает - он лучший. Социально-экономические показатели на высоте. Не удивительно, что именно на этой земле открыли накануне и уникальный Православный центр.





Анна Вайсергисер

13 июня 2017 года







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