Новости версия для печати Попытка доставить наркотики в колонию строгого режима обернулась тюремным заключением для исполнителей преступления Кроме того, и заказчику зелья был добавлен тюремный срок.



Инцидент случился в исправительной колонии № 2. Попытку замаскировать криминальный товар под продуктовую передачу, предназначенную одному из заключенных, без труда раскрыли сотрудники УФСИН. Елена Семина, старший помощник прокурора области:«Установлено, что Михальков, отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, обратился к своим знакомым с просьбой приобрести и передать ему наркотическое средство. Приобретенные наркотики были расфасованы и помещены в твороженную массу, после проведения досмотра, наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками исправительного учреждения». Ливенский районный суд встал на сторону государственного обвинения, приговорив к лишению свободы всех участников криминальной схемы: Михальков по совокупности приговоров получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев; Малюгин - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Яганычев - 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.





Иван Суверин

13 июня 2017 года







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