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Частные психо- и наркоцентры могут лишиться лицензий на проведение профосмотров

Такое предложение внесли специалисты психиатрии на рассмотрение орловского Облсовета.

Вопрос рассматривали члены комитета по здравоохранению на выездном заседании в стенах областного психоневрологического диспансера. Согласно статистическим данным сегодня 1% населения России страдает психическими заболеваниями. Чаще всего они генетические – например, шизофрения. Но с каждым годом наращивает темпы роста болезнь Альцгеймера – сейчас это 10% от общего числа больных. А к 2020 году, по прогнозу специалистов, 60% населения будут поражены психическими нарушениями, вызванными социальными условиями и окружающей средой – фобии и депрессии. Усугубляют ситуацию частные клиники, имеющие лицензию на проведение профилактических осмотров, по результатам которых больным людям выдаются водительские права, или, например, разрешение на ношение оружия. Но к своим обязанностям частные клиники относятся халатно, потому что они практически не контролируются из-за моратория на проверки, и не несут ответственности за ошибки.

Данные решения, отмечают специалисты, позволят существенно повысить качество проведения профосмотров, устранить коррупционную составляющую и повысить социальную ответственность частных психоневрологических центров.


Антон Киселёв
13 июня 2017 года

 


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