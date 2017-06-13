Новости версия для печати Появилась видеозапись, сделанная силовиками при обыске в орловском офисе «Свидетелей Иеговы» Верховным судом России секта признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на всей территории страны.



В правоохранительные органы поступила информация о том, что орловские иеговисты не прекратили свою деятельность. В один из домов, где проводились собрания, и нагрянули оперативники. Впоследствии предводитель сектантов датчанин Деннис Кристенсен по решению суда был взят под стражу. При обыске было изъято до полутора тысяч экземпляров запрещенной литературы. Помимо агиток, у сектантов изъята бухгалтерская документация. Расследование продолжается.





Иван Суверин

13 июня 2017 года







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