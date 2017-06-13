Новости версия для печати Коммуналка on-line Электронная карта абонента ЖКХ не только удобна, но и выгодна. Абсолютно для всех владельцев карт абонента ЖК-Центра Первой городской управляющей компании есть хорошая новость.



Уже с 1 июня при предъявлении карты абонента ЖКХ-Центра вам предоставляются скидки на некоторые товары в ряде муниципальных аптек Орла. Как воспользоваться преимуществами электронной карты? Об этом и не только - в очередном выпуске программы «Коммуналка on-line», которая выйдет в эфир 13 июня на телеканале «Россия 24» в 21:35.





Александр Митрошин

13 июня 2017 года







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