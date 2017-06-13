Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Деньги в медицину. В администрации области представили планы по развитию сети ФАПов и окончанию строительства многопрофильного медцентра. - Прощальный подарок для телекомпании. Наш специальный корреспондент завоевала награду престижного конкурса. - Видео обыска в офисе запрещенной в России организации Свидетелей Иеговы. - Заложники чужих долгов. Работники орловского завода не могут забрать личные вещи и трудовые книжки. - Артисты уезжают, впечатления остаются. Сегодня – закрытие театрального фестиваля «ЛЮДИ».

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Вести-Орёл

13 июня 2017 года







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