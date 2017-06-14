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Орловцев приглашают посетить занятия школы сахарного диабета

Почти два года назад орловская областная больница присоединилась к Всероссийской программе поддержки пациентов с сахарным диабетом второго типа, находящихся на инсулинотерапии.

В рамках этой программы в консультативной поликлинике при больнице проводятся регулярные занятия школы сахарного диабета, где пациентов обучают  правилам образа жизни с этим диагнозом. 
 
Валентина Афонина, врач-эндокринолог Областной клинической больницы: «Уже проведено 42 занятия, обучены более 100 человек. Программа призвана повысить уровень знаний у людей с сахарным диабетом - контроль уровня сахара, контроль инсулина. Все специалисты прошли обучение в диабетологической ассоциации. 
 
Программа школы включает пять занятий и некоторые необходимые лабораторные исследования. Записаться на уроки можно по бесплатному телефону  8 800 200 65 70
 



Елена Литинская
14 июня 2017 года

 


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