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Орловцев приглашают посетить занятия школы сахарного диабета

В рамках этой программы в консультативной поликлинике при больнице проводятся регулярные занятия школы сахарного диабета, где пациентов обучают правилам образа жизни с этим диагнозом.

Валентина Афонина, врач-эндокринолог Областной клинической больницы: «Уже проведено 42 занятия, обучены более 100 человек. Программа призвана повысить уровень знаний у людей с сахарным диабетом - контроль уровня сахара, контроль инсулина. Все специалисты прошли обучение в диабетологической ассоциации.

Программа школы включает пять занятий и некоторые необходимые лабораторные исследования. Записаться на уроки можно по бесплатному телефону 8 800 200 65 70.