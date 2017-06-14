Новости версия для печати Талантливые ученики орловских школ могут получить муниципальную стипендию Конкурсный отбор уже начался.



Участвовать в конкурсе могут школьники от 12 лет, которые проявили себя в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных мероприятиях. Прием заявок будет вестись до 5 июля. Свои документы необходимо представить в школу, а уже администрация заведения направит их в конкурсную комиссию. Муниципальная стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение года в размере 2 тысяч рублей.





Анна Боева

14 июня 2017 года







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