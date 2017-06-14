Новости версия для печати Орловцы активно принимают участие в акции ГИБДД «Общественный контроль» Ежедневно жители области присылают десятки видеозаписей с нарушениями правил дорожного движения.



По всем фактам проводятся проверки. Особое внимание организаторы акции просят обращать на грубые нарушения – когда выезжают на встречную полосу, пересекают перекресток на запрещающий сигнал светофора.



Видеозаписи, на которых зафиксированы данные нарушения, необходимо высылать на адрес электронной почты gibdd57@mail.ru c пометкой «Общественный контроль» . В письме также следует указать дату, время и место съемки.





Анна Боева

14 июня 2017 года







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