Новости версия для печати 4,6 миллиона рублей в этом году будет направлено на сохранение воинских мемориалов Орловщины Деньги будут распределены между 27 городами и районами области.



Самую значительную сумму получит Троснянский район, и уже следом идет город Орел. Финансирование этой программы строится и на участие областного бюджета, и местного.





Анна Боева

14 июня 2017 года







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