Новости версия для печати Пленум Верховного суда России дал разъяснение по поводу уплаты коммунальных услуг Жильцы многоэтажек не освобождаются от платы за содержание общего имущества дома, например, лифта, даже если они им не пользуются.



Ранее, напомним, Госдума отклонила поправки в Жилищный кодекс, которые предлагали освободить жильцов первых и вторых этажей от оплаты за эксплуатацию и ремонт лифтов, а также лифтовых шахт.



В заключении правительства на законопроект подчеркивалось, что лифты - общее имущество дома. А его должны содержать все жильцы. Если же освободить от взносов тех, кто лифтом не пользуется, дополнительные расходы лягут на муниципальные бюджеты. Вместе с тем, на общем собрании жильцы имеют право сами решать, кому платить, а кому не платить за лифты, перераспределив бремя оплаты на жителей верхних этажей.





Ольга Борисова

14 июня 2017 года







На главную страницу





